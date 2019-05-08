Evinin altındaki depoda intihar etti

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), () - İZMİR'in Tire ilçesinde, inşaat işçisi Ercan A. (41), evinin alt katındaki depoda kendisini iple tavandaki kancaya asarak, yaşamına son verdi.

Tire'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yahşibey Sokak'ta, saat 08.30 sıralarında, evli ve 2 çocuk babası Ercan A., evinin alt katındaki depoda iple tavana asılı bulundu. Yakınlarının ihbarıyla gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince indirilen Ercan A.'nın, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öğrenilen Ercan A.'nın intihar ettiği saptandı. Ercan A.'nın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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