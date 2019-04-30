Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Evini teslim etmediğini iddia ettiği emlakçıyı bacaklarından vurdu

ANTALYA'da Dursun Usta (63), 120 bin liraya aldığı evin teslimatını yapmadığını iddia ettiği emlakçı Hüseyin Kırca'yı (46), av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Kırca hastaneye kaldırılırken, olay yerinde bekleyen Dursun Usta, gelen...

Evini teslim etmediğini iddia ettiği emlakçıyı bacaklarından vurdu
ANTALYA'da Dursun Usta (63), 120 bin liraya aldığı evin teslimatını yapmadığını iddia ettiği emlakçı Hüseyin Kırca'yı (46), av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Kırca hastaneye kaldırılırken, olay yerinde bekleyen Dursun Usta, gelen polise teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 4874 Sokak'taki bir gayrimenkul inşaat, danışmanlık ofisinde meydana geldi. Dursun Usta, gayrimenkul işiyle uğraşan Hüseyin Kırca'dan iddiaya göre 120 bin lira değerinde ev satın aldı. Belirtilen zamanda evini teslim alamayan Dursan Usta ile Hüseyin Kırca arasında zaman zaman tartışma çıktı. Usta, bugün yine konuşmak için Kırca'nın yanına geldi. İkili işyeri önünde bir süre tartıştı. Tartışma sonrası Usta, otomobilden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Kırca'ya ateş etti. Kırca iki bacağından yaralandı.
Silah sesi üzerine dışarı çıkan Hüseyin Kırca'nın eşi Selma Kırca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri, olay yerinde bekleyen Dursun Usta'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Hakan Kırca ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328