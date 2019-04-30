Evini teslim etmediğini iddia ettiği emlakçıyı bacaklarından vurdu

ANTALYA'da Dursun Usta (63), 120 bin liraya aldığı evin teslimatını yapmadığını iddia ettiği emlakçı Hüseyin Kırca'yı (46), av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Kırca hastaneye kaldırılırken, olay yerinde bekleyen Dursun Usta, gelen polise teslim oldu.Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 4874 Sokak'taki bir gayrimenkul inşaat, danışmanlık ofisinde meydana geldi. Dursun Usta, gayrimenkul işiyle uğraşan Hüseyin Kırca'dan iddiaya göre 120 bin lira değerinde ev satın aldı. Belirtilen zamanda evini teslim alamayan Dursan Usta ile Hüseyin Kırca arasında zaman zaman tartışma çıktı. Usta, bugün yine konuşmak için Kırca'nın yanına geldi. İkili işyeri önünde bir süre tartıştı. Tartışma sonrası Usta, otomobilden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Kırca'ya ateş etti. Kırca iki bacağından yaralandı.Silah sesi üzerine dışarı çıkan Hüseyin Kırca'nın eşi Selma Kırca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri, olay yerinde bekleyen Dursun Usta'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Hakan Kırca ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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