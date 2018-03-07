Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Evini kurşunladığı kişi tarafından öldürüldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Mehmet Ateş (40), iddiaya göre, daha önce evini kurşunladığı Arif D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Arif D. iddiaya...

Evini kurşunladığı kişi tarafından öldürüldü
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Mehmet Ateş (40), iddiaya göre, daha önce evini kurşunladığı Arif D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Arif D. iddiaya göre, daha önce evini av tüfeğiyle kurşunlayan Mehmet Ateş'in evine gitti. Arif D. ile Ateş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Ateş, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek Arif D.'yi omzundan yaraladı. Yaralanan Arif D. de otomobilinden aldığı bıçakla Ateş'e saldırdı. Yüzünden ve karnından bıçaklanan Mehmet Ateş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Arif D. ise polis eşliğinde ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mehmet Ateş'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314