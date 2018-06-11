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Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bıraktı (2)

BEBEĞİNİ ZİYARETE GELDİ, YAKALANDI Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp içinde 1 yaşındaki oğlu Ezel'in de bulunduğu evi kundaklayan Çağlar A., bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı....

Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bıraktı (2)

BEBEĞİNİ ZİYARETE GELDİ, YAKALANDI
Adana'da kendisine para vermeyen annesine kızıp içinde 1 yaşındaki oğlu Ezel'in de bulunduğu evi kundaklayan Çağlar A., bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Çağlar A., gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi. Minik Ezel'in ise hastanenin yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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