Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, 3 kişi, husumetli oldukları Mehmet Çelebi'nin evini bastı. Çelebi'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ayhan Temiz başından vurularak hayatını kaybetti, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan...
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, 3 kişi, husumetli oldukları Mehmet Çelebi'nin evini bastı. Çelebi'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ayhan Temiz başından vurularak hayatını kaybetti, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan yaralandı.
Olay, sabah 06.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1935 Sokak'ta meydana geldi. Ayhan Temiz, Ömür Arı ve Savaş Barış Kaşık, borç alma nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Çelebi'nin evinin önüne geldi. Kapısının önünden gelen bağırma seslerine uyanan Mehmet Çelebi, 3 kişiyi görünce evdeki pompalı tüfeği alıp ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle Ayhan Temiz başından, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ayhan Temiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Çelebi ise polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016