DİYARBAKIR’da, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen kişi, evini ateşe vererek intihara kalkıştı.Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Gevran Caddesi'ndeki Karakurt Apartmanı'nda oturan ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen kişi, tek başına olduğu sırada evini ateşe vererek intihara kalkıştı. Evden çıkan dumanı fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evini ateşe veren kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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