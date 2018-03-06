Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Evine yürürken tüfekle vurulup yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, Mehmet D. (39), evine yürürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yürüyen Mehmet...

Evine yürürken tüfekle vurulup yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, Mehmet D. (39), evine yürürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yürüyen Mehmet D.'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Mehmet D., vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet D., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, Mehmet D.'yi tüfekle yaralayıp, kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314