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Evine gittiği kadın ve arkadaşı tarafından dövülüp, parası gasbedildi

BURSA'da eskortluk yaptığı öne sürülen M.A., internet üzerinden anlaşıp evine davet ettiği O.I.'yı dövüp, 400 lira parasını gasbettikleri iddiasıyla arkadaşı H.P. ile birlikte gözaltına alındı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım...

Evine gittiği kadın ve arkadaşı tarafından dövülüp, parası gasbedildi
BURSA'da eskortluk yaptığı öne sürülen M.A., internet üzerinden anlaşıp evine davet ettiği O.I.'yı dövüp, 400 lira parasını gasbettikleri iddiasıyla arkadaşı H.P. ile birlikte gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. O.I. isimli erkek, eskortluk yaptığı öne sürülen M.A. ile internet üzerinden, 400 lira karşılığında anlaştı. O.I., isminin Arzu olduğunu söyleyen M.A.'nın evine gitti. Burada birlikte olmayı reddeden M.A. ile yanındaki arkadaşı H.P., O.I.'yı darbedip, 400 lirasını aldı.
Yaralanan O.I., polise haber verdi. İhbar üzerine adrese Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Polisler, M.A. ile arkadaşı H.P.'yi gözaltına aldı. Haklarında gasp, kasten yaralama ve fuhşa aracılık suçlarından işlem yapılan M.A. ifadesinin ardından, H.P. ise sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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