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Evine giren hırsızı vurun öldüren sanık tahliye edildi

Mustafa KOZAK/ ANTALYA, () - ANTALYA'da evine giren hırsızın arkasından tabancayla ateş ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan Fesih Öncü, suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle tahliye edildi. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi...

Evine giren hırsızı vurun öldüren sanık tahliye edildi

Mustafa KOZAK/ ANTALYA, () - ANTALYA'da evine giren hırsızın arkasından tabancayla ateş ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan Fesih Öncü, suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle tahliye edildi.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki evin 2'nci katında ailesiyle oturan Fesih Öncü, geçen 11 Eylül gecesi uyuduğu balkondaki kovanın devrilmesiyle uyandı. Fesih Öncü, karşısında tanımadığı birini görünce 'Hırsız var' diye bağırdı. Hırsızın kaçması üzerine Fesih Öncü yastığının altındaki tabancayla peşinden ateş etti. Yaralanan hırsız, birkaç sokak sonra yere yığılıp kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, sırtından vurulan kişinin, çok sayıda suçtan kaybı bulunan 30 yaşındaki Ramazan Kisse olduğunu tespit etti. Hastanede ölen Ramazan Kisse'nin üzerindeki telefonun ise Fesih Öncü'nün evinden çalındığı anlaşıldı. Olaydan sonra tutuklanan Fesih Öncü hakkında, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Keşif sırasında olayın nasıl olduğunu anlatan Fesih Öncü, “Ben olay tarihinde evin balkonunda yatıyordum. Bir tıkırtı duyunca uyandım. Karşımda bir kişi olduğunu gördüm. Kim olduğunu sorunca yanıt alamadım. Sırtı dönük öylece duruyordu. Bir an çocuklarımın ve eşimin durumundan endişe ettim. Başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşündüm. Karşımdaki kişi ses vermeyince bağırdım. Uyuyan eşim ve çocuklarım ses vermeyince korkuya kapıldım. Karşımdaki kişi ise ses vermeden ikinci kattan bir anda atladı. Ben de elime aldığım tabancayla bu kişinin arkasından hedef gözetmeden bir el ateş ettim" dedi.
Davanın 2'nci duruşmasında da kasti bir hareketi olmadığın söyleyen Fesih Öncü, tahliyesini istedi. Mahkeme suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

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