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Evine giderken silahlı saldırıya uğrayan işçi yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da H.Ü. (38), iş çıkışı evine giderken, sokakta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında uğradı. Saldırıda bacaklarına 4 mermi isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedaviye alındı.  Olay,...

Evine giderken silahlı saldırıya uğrayan işçi yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da H.Ü. (38), iş çıkışı evine giderken, sokakta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında uğradı. Saldırıda bacaklarına 4 mermi isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedaviye alındı. 
Olay, saat 19.00 sıralarında, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede alüminyum doğrama işi yapan H.Ü., işten çıkıp evine döndüğü sırada sokakta kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarına isabet eden 4 mermi ile yaralanan H.Ü., yere yığılırken, saldırgan ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen H.Ü., herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şüpheliyi tanımadığını söyledi.
Olay yerinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahlı saldırganı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.  

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