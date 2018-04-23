Evine giderken otomobile çarpan motosikletli öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Burhan Çiftçi (24), evine giderken, motosikletiyle otomobile çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, olay yerine gelen ağabey Hakan Çiftçi (26), sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Özkarayolular Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonundan evine gitmek üzere yola çıkan Burhan Çiftçi'nin kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosiklet, Medine Sena Kurt (34) yönetimindeki 34 SF 0811 plakalı otomobile çarptı. Motosikletiyle kaldırıma fırlayan Çiftçi, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası haber verilmesiyle annesiyle olay yerine gelen Hakan Çiftçi, kardeşi Burhan Çiftçi'nin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Hakan Çiftçi, kendisine engel olmaya çalışan polislere rağmen kardeşinin cenazesine son kez bakıp, uzun süre gözyaşı döktü.

Polis, otomobil sürücüsü Medine Sena Kurt'u gözaltına alırken, Burhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



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