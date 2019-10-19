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Evine döndü, eşini ölü buldu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kendisinden haber alınamayan Kadir Sezgin (65), eşi tarafından banyoda ölü bulundu. Olay, bugün Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Geçen hafta köydeki...
GÜVENLİK 19.10.2019, 18:04
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kendisinden haber alınamayan Kadir Sezgin (65), eşi tarafından banyoda ölü bulundu.
Olay, bugün Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Geçen hafta köydeki ailesinin yanına giden Saniye Sezgin, eşi Kadir Sezgin'den haber alamayınca Keşan'daki evine döndü. Saniye Sezgin, uzun süre kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine bir komşusu balkondan eve girerek, kapıyı açtı. Eve giren Saniye Sezgin, eşi Kadir'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadir Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmayan Kadir Sezgin'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye Sezgin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olay, bugün Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Geçen hafta köydeki ailesinin yanına giden Saniye Sezgin, eşi Kadir Sezgin'den haber alamayınca Keşan'daki evine döndü. Saniye Sezgin, uzun süre kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine bir komşusu balkondan eve girerek, kapıyı açtı. Eve giren Saniye Sezgin, eşi Kadir'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadir Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmayan Kadir Sezgin'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye Sezgin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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