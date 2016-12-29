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Evine birkaç basamak kala kalp krizinden öldü

ANTALYA'da 47 yaşındaki Ceyhan Kabalaklı, oturduğu daireye birkaç merdiven basamağı kala kalp krizi geçirip öldü.

Evine birkaç basamak kala kalp krizinden öldü

ANTALYA'da 47 yaşındaki Ceyhan Kabalaklı, oturduğu daireye birkaç merdiven basamağı kala kalp krizi geçirip öldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 754 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katında, saat 01.30'da meydana geldi. Bir turizm firmasında servis şoförü olarak çalışan Ceyhan Kabalaklı, her zaman eve geldiği saatte dün gece gelmedi. Kabalaklı'yı merak eden eşi balkondan sokağa bakınca apartman girişinde minibüsünü gördü. Dışarı çıkıp minibüsün yanına gitmek isteyen eşi, dairenin kapısını açınca Ceyhan Kabalaklı'yı merdivenlere yığılmış halde buldu. Kadının bağrışlarına uyanan komşuları polis ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri Ceyhan Kabalaklı'nın kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi. Kabalaklı'nın eşi polise verdiği ifadede, Ceyhan Kabalaklı'nın 1 hafta önce göğsünde ağrı hissettiğini ancak hastaneye gitmediğini söyledi.

Kabalaklı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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