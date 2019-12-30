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Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü
ANTALYA'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan (66), evine 50 metre kala fenalaşıp, yaşamını yitirdi. Coşan'ın çalan telefonuna uzun süre bakamayan polis, eşine kötü haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Olay,...
GÜVENLİK 30.12.2019, 17:47
ANTALYA'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan (66), evine 50 metre kala fenalaşıp, yaşamını yitirdi. Coşan'ın çalan telefonuna uzun süre bakamayan polis, eşine kötü haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Olay, saat 13.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde evden çıkan Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı. Coşan, eve varmasına 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Coşan'ın çalan telefonuna bakamayan polis, evine giderek, sağlık görevlileri eşliğinde ölüm haberini eşine verdi. Bir süre önce by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilen Coşan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay, saat 13.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde evden çıkan Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı. Coşan, eve varmasına 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Coşan'ın çalan telefonuna bakamayan polis, evine giderek, sağlık görevlileri eşliğinde ölüm haberini eşine verdi. Bir süre önce by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilen Coşan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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