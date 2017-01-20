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Evinden 1 dolar çıkan doktor tutuklandı

AFŞİN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde 1 dolar çıkan ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen diş hekimi 65 yaşındaki Y.D. tutuklandı. Afşin'de...

Evinden 1 dolar çıkan doktor tutuklandı

AFŞİN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde 1 dolar çıkan ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen diş hekimi 65 yaşındaki Y.D. tutuklandı.
Afşin'de yürütülen soruşturma kapsamında geçen Çarşamba günü örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen diş hekimi Y.D., Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezindeki muayenehanesinde gözaltına alındı. Doktorun evinde yapılan aramada ise 'F' serisinden 1 dolar bulundu. Doktor Y.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KIZI VE DAMADI İHRAÇ, EŞİ ARANIYOR
Y.D.'nin doktor olan kızı ile damadının da bir süre önce meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Ayrıca, Y.D.'nin eşi S.D.'nin FETÖ'den kapatılan derneklerden birinin kuruculuğunu yaptığı ve hakkında arama kararı olduğu belirtildi. 

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