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Evindeki sığınakta silah ve mühimmat üretirken yakalandı

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, evinin zemin katındaki sığınağı atölyeye çevirip, silah ve mühimmat üreterek satışını yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarı çalışma sonucu,...

Evindeki sığınakta silah ve mühimmat üretirken yakalandı
ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, evinin zemin katındaki sığınağı atölyeye çevirip, silah ve mühimmat üreterek satışını yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarı çalışma sonucu, Uzundere ilçesinde kaçak silah ve mühimmat imal edilerek satışının yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, dün saat 05.00 sıralarında şüpheli kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Evin zemin kısmında şüphelinin silah ve mühimmat yapmak için atölye olarak kullandığı sığınak tespit edildi. Jandarma ekiplerince aramada 15 tabanca, 1 piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve 3 havalı tüfek, 3 silah üstü dürbün, bu silahlara ait çok sayıda mermi, bir torna makinesi, 180 tabanca yedek parçası, 11 tabanca şarjörü, silahlara ait kartuşlar ve çok sayıda yapım malzemesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

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