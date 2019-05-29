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Evindeki patlamada yaralandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, tek katlı evde meydana gelen patlamada Fahri Bayzit (80) hafif yaralandı. Evde hasara yol açan patlamanın nedeni araştırılıyor. Olay, Çaldıran Mahallesi'nde, 433/10 Sokak'taki tek katlı evde saat 09.30 sıralarında meydana...

Evindeki patlamada yaralandı
İZMİR'in Buca ilçesinde, tek katlı evde meydana gelen patlamada Fahri Bayzit (80) hafif yaralandı. Evde hasara yol açan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Olay, Çaldıran Mahallesi'nde, 433/10 Sokak'taki tek katlı evde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri, evin arka odasında bulunan ve tek başına yaşayan Fahri Bayzit'i dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif şekilde yaralandığı belirlenen Bayzit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük çapta hasar oluşturan patlamanın nedeni araştırılıyor.

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