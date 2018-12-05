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Evindeki kaçak elektrik kontrolü sırasında kalp krizi geçirerek öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığına dair kontrol amacıyla evlerine gelen şirket ekiplerinin incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren Sebahat Orçin (71), yaşamını yitirdi. Olay, Roman vatandaşların yoğun...

Evindeki kaçak elektrik kontrolü sırasında kalp krizi geçirerek öldü
İZMİR'in Konak ilçesinde, kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığına dair kontrol amacıyla evlerine gelen şirket ekiplerinin incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren Sebahat Orçin (71), yaşamını yitirdi.
Olay, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak elektrik kullananları tespit etmek için polisle birlikte mahalleye gelen enerji şirketi ekipleri, 1517/2 Sokak'ta oturan Sebahat Orçin'in dairesine gitti. Orçin, şirket görevlilerinin evdeki incelemeleri sırasında fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sebahat Orçin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki ilk incelemede, Orçin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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