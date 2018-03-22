Evinde uyuşturucu ele geçirilen Afgan'a gözaltı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan Afganistan uyruklu Aslan M. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu Aslan M.'nin kaldığı eve baskın düzenledi. Evde, eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 69 gram Afyon sakızı, 11 gram metamfetamin, bir gram toz esrar, 420 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan Aslan M. emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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