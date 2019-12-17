Son Dakika
Evinde uyuşturucu bulunan gasp şüphelisi tutuklandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince 'gasp' suçundan aranan M.G., evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Didim...
GÜVENLİK 17.12.2019, 12:18
AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince 'gasp' suçundan aranan M.G., evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, 'gasp' suçundan aranan M.G.'nin Hisar Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenleyip, M.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, 4 mermi, ayrı alüminyum folyolara sarılı, 'kristal' olarak bilinen toplam 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, 'gasp' suçundan aranan M.G.'nin Hisar Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenleyip, M.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, 4 mermi, ayrı alüminyum folyolara sarılı, 'kristal' olarak bilinen toplam 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10