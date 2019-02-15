Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız
Üçlü zirveden sonra ortak bildiri

Evinde uyurken çıkan yangında öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Hakan Kütük (44), uykuda dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Pamukova Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde...

Evinde uyurken çıkan yangında öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Hakan Kütük (44), uykuda dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Pamukova Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bulunan Hakan Kütük'ün yalnız yaşadığı evde saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Oturma odasını saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ancak yatağında bulunan Hakan Kütük'ün uykuda dumandan zehirlenerek, öldüğü belirlendi.
Kütük'ün cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328