Evinde tüfekle vurulan çiftçi kurtarılamadı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de evinde av tüfeğiyle vurulan 49 yaşındaki Rüstem Atıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Sultandere Mahallesi 721'inci Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Rüstem Atıcı, misafirlikten dönen yakınları tarafından evde kanlar içerisinde bulundu. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu omzundan ve ensesinden vurularak ağır yaralanan Atıcı, yakınları tarafından otomobille Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Rüstem Atıcı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemedi 5 boş av tüfeği fişeği bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.