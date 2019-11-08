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Evinde tarihi sikkeler ve 1 kilo esrarla yakalandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilo kubar esrar ile yakalanan İ.G. (62), gözaltına alındı. Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İ.G.'nin tarihi...
GÜVENLİK 08.11.2019, 20:49
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilo kubar esrar ile yakalanan İ.G. (62), gözaltına alındı.
Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İ.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine İ.G.'nin Torunlu Mahallesi'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta'nın da kullanıldığı operasyonda evde arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Sikkeler, incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.G. ise gözaltına alındı.
Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İ.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine İ.G.'nin Torunlu Mahallesi'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta'nın da kullanıldığı operasyonda evde arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Sikkeler, incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.G. ise gözaltına alındı.
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