Evinde tarihi eserlerle yakalanıp gözaltına alındı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda büyük bölümü sikke, toplam 521 parça tarihi eserle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çamönü Mahallesi'ndeki bir eve, dün saat 17.00 sıralarında tarihi eser operasyonu düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser aramada kullanıldığı belirlenen 2 dedektör, Roma ve ve Bizans dönemlerine ait, büyük bölümü gümüş sikke olan toplam 521 parça tarihi eser ele geçirildi. Evde bulunan S.A.D. (52) gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, şüpheli S.A.D., jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



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