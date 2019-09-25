Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı. Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan...
GÜVENLİK 25.09.2019, 16:58
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı.
Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 kap, 2 kandil, 1 kase ve 3 adet tek tarafında kulbu olan testi bulundu. Evde bulunan tarihi eserlere el konulurken, İ.B. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlıuğına götürüldü.
İfadesinde, eserleri evinin bahçesinde bulduğunu söylediği öğrenilen İ.B.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 kap, 2 kandil, 1 kase ve 3 adet tek tarafında kulbu olan testi bulundu. Evde bulunan tarihi eserlere el konulurken, İ.B. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlıuğına götürüldü.
İfadesinde, eserleri evinin bahçesinde bulduğunu söylediği öğrenilen İ.B.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1