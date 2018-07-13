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Evinde tabancayla öldürüldü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Burak Avcı (24), evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ bloklarında meydana...

Evinde tabancayla öldürüldü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Burak Avcı (24), evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ bloklarında meydana geldi. Bir binanın 7'nci katında oturan Burak Avcı'nın dairesinin silahlı sesleri gelince, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk dildi. İçeri giren ekipler, Avcı'yı yerde, kanlar içinde buldu. Karnından vurulduğu belirlenen Burak Avcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. 
Burak Avcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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