Evinde tabancayla intihar etti

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K. (55), evinde tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Bozova’ya bağlı kırsal Belveran Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K., evde yalnız başınayken yanındaki tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuları eve geldiklerinde Ahmet K.'yi yerde kanlar içinde buldu. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet K.'nin cansız bederi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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