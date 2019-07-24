Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Evinde tabancayla intihar etti

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K. (55), evinde tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Olay, sabah saatlerinde Bozova’ya bağlı kırsal Belveran Mahallesi'nde meydana geldi....

Evinde tabancayla intihar etti

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K. (55), evinde tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Bozova’ya bağlı kırsal Belveran Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet K., evde yalnız başınayken yanındaki tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuları eve geldiklerinde Ahmet K.'yi yerde kanlar içinde buldu. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet K.'nin cansız bederi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.