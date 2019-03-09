Evinde silah ve uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

AMASYA’nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlen operasyonda evinde ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Amasya İl Jandarma ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, uyuşturucu saklı olduğu saptanan aderese operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, 30 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ile 132 adet mermi ele geçirildi, şüpheli R.T. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.T., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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