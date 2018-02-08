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Evinde silah üretim atölyesi kurmuş

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evini silah atölyesine çeviren Y.M. yüzlerce silah parçası ve üretim için kullandığı malzemelerle yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hendek'te silah üretimi yapıldığı yönünde istihbarat...

Evinde silah üretim atölyesi kurmuş
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evini silah atölyesine çeviren Y.M. yüzlerce silah parçası ve üretim için kullandığı malzemelerle yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hendek'te silah üretimi yapıldığı yönünde istihbarat alınca harekete geçti. Jandarma, üretim yapılan evin adresini tespit etti. Hendek Yeşil Vadi Mahallesi’ndeki eve düzenlenen operasyonda silah imalatı ve tamirinde kullanılan 2 adet matkap tezgahı, 1 adet torna tezgahı, 1 adet freze makinesi, 219 adet tabanca şarjörü, 1 adet silahlara seri numarası basmak için kullanılan numaratör, 6 adet tüfek tetik tertibatı, 893 adet silah yayı, 7 adet şarjör kalıbı, 15 adet av tüfeği ateşleme iğnesi, 5 adet kumpas, 15 adet tabanca horozu, 15 adet tabanca mekanizma iğnesi ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Y.M. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.M. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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