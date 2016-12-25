Evinde sahte rakı yapılan malzeme ele geçinde gözaltına alındı

İZMİR'in Dikili İlçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, sahte rakı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, komşu Dikili İlçesi Gazipaşa Mahallesi, Barışkent Sitesi'nde yaşayan 45 yaşındaki S.Ö.'nün evinde sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. S.Ö.'nün evine bu sabah operasyon düzenleyen polis, arama yaptı. Aramada, sahte rakı yapımında kullanıldığı belirlenen malzemeler ile az miktarda sahte rakıya el konuldu. S.Ö., gözaltına alınıp, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. S.Ö.'nün polisteki işlemleri sürerken, daha önce sahte rakı imal edip etmediği, etti ise nerelere sattığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.



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