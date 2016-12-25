Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı bomba adayı
Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...

Evinde sahte rakı yapılan malzeme ele geçinde gözaltına alındı

İZMİR'in Dikili İlçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, sahte rakı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, komşu Dikili...

Evinde sahte rakı yapılan malzeme ele geçinde gözaltına alındı
İZMİR'in Dikili İlçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, sahte rakı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, komşu Dikili İlçesi Gazipaşa Mahallesi, Barışkent Sitesi'nde yaşayan 45 yaşındaki S.Ö.'nün evinde sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. S.Ö.'nün evine bu sabah operasyon düzenleyen polis, arama yaptı. Aramada, sahte rakı yapımında kullanıldığı belirlenen malzemeler ile az miktarda sahte rakıya el konuldu. S.Ö., gözaltına alınıp, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. S.Ö.'nün polisteki işlemleri sürerken, daha önce sahte rakı imal edip etmediği, etti ise nerelere sattığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55