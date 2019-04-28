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Evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Belediyesi’nin servis şoförü olan Şükrü Tosun (50), evinde ölü bulundu. Tosun’un yemek pişirdiği, doğalgazın da açık kaldığı tespit edildi. ​Odunpazarı ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi, Sevinç...

Evinde ölü bulundu
ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Belediyesi’nin servis şoförü olan Şükrü Tosun (50), evinde ölü bulundu. Tosun’un yemek pişirdiği, doğalgazın da açık kaldığı tespit edildi.
​Odunpazarı ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi, Sevinç Sokak'taki Yunuskent Sitesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Şükrü Tosun, yakınları tarafından evin mutfağında ölü bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Tosun’un yemek pişirdiği ve doğalgazın açık kaldığı tespit edildi. Doğalgazdan zehirlendiği tahmin edilen Şükrü Tosun’un eşi ve çocukları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tosun’un cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tosun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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