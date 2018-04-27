Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Evinde ölü bulundu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 2 gündür haber alınamayan Cahit Dağbaşı (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Çayırköy Mahallesi'nde bir sitede oturan Cahit Dağbaşı'ndan haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerinde...

Evinde ölü bulundu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 2 gündür haber alınamayan Cahit Dağbaşı (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Çayırköy Mahallesi'nde bir sitede oturan Cahit Dağbaşı'ndan haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. Evin kapısının aralık olduğunu gören yakınları içeri girdiklerinde Cahit Dağbaşı'nı yerde görünce jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Cahit Dağbaşı'nın öldüğünü belirledi. Bir fabrikadan emekli olduktan sonra kahvede çalışan Cahit Dağbaşı'nın, bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, cesedi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314