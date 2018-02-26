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Evinde ölü bulundu

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, Mehmet Bülent Kurtça (47) evinde ölü bulundu. Olay, dün gece Refet Bele Mahallesi 9184 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mehmet Bülent Kurtça'nın yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları...

Evinde ölü bulundu
İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, Mehmet Bülent Kurtça (47) evinde ölü bulundu.
Olay, dün gece Refet Bele Mahallesi 9184 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mehmet Bülent Kurtça'nın yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis daire kapısının kilidinin kırık olduğunu belirledi. Eve giren polis yaptığı incelemede yalnız yaşayan Kurtça'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri de yaptığı ilk incelemeler sonucunda bekar ve 1 çocuk babası Kurtça'nın yaklaşık bir hafta önce öldüğünü belirledi. Kurtça'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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