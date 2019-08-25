Evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kahvehane işletmecisi Şenol Taşkıran (55) evinde yarı çıplak halde ölü olarak bulundu. Taşkıran'ın ilk incelemede kalp krizi sonucu hnayatını kaybettiği santandı.Nazilli Yaylapınar Mahallesin'de oturan ve eşi öldükten sonra yalnız yaşayan Şenol Taşkıran, kahvehanesini açmayınca yakınları merak edip evine gitti. Açık olan bahçe kapısından içeri giren yakınları ve mahalle sakinleri, eve girildiğinde Şenol Taşkıran'ı banyo önünde iç çamaşırlarıyla yarı çıplak halde hareketsiz yatarken bulundu. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde Taşkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şenol Taşkıran’ın ilk incelemede, duştan çıktığı sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şenol Taşkıran'ıın iki çocuğunun yurt dışında yaşadığı öğrenildi.