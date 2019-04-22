Evinde öldürülen kadının cenazesi Pertek'e gönderildi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Gülsüm Taş'ın cenazesi, Elazığ'da yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Pertek ilçesindeki Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle Taş ailesinin evine girdi. İddiaya göre, kişi ya da kişiler, evde bulunan Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş'a (30) bıçakla saldırıp kaçtı. Evden gelen gürültüler ve bağrışmalar nedeniyle komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı Gülsüm ve Cafer Taş, Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Gülsüm Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Gülsüm Taş'ın cenazesi, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Pertek ilçesine gönderildi.

Gülsüm Taş'ın yarın Pertek ilçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, tedavisi devam eden Cafer Taş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



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