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Evinde öldü, cesedi 10 gün sonra bulundu

BOLU'da Gülhanım Bayat’ın (72), bir süredir kötü kokular gelen evinde cesedi bulundu. Bayat'ın 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi. Beşkavaklar Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta, çocukları yurt dışında olduğu için...

Evinde öldü, cesedi 10 gün sonra bulundu
BOLU'da Gülhanım Bayat’ın (72), bir süredir kötü kokular gelen evinde cesedi bulundu. Bayat'ın 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.
Beşkavaklar Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta, çocukları yurt dışında olduğu için yalnız yaşayan Gülhanım Bayat'ın apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve girdi. Koku nedeniyle maskelerle eve giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Gülhanım Bayat'ın cansız bedeni, ölümünün üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle şişince, tabuta sığmadı. Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu.
Gülhanım Bayat'ın cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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