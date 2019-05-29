Evinde misafir ettiği kardeşini öldürdü

ELAZIĞ'da yaşayan Veli Tuğrul (49), İstanbul'dan misafirliğe gelen kardeşi Tarkan Tuğrul'u (38) aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurarak, öldürdü.Olay, dün gece Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Tarkan Tuğrul, misafir olarak ağabeyi Veli Tuğrul'un evine gitti. Ancak kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veli Tuğrul, evinde bulundurduğu tüfeği alıp, kardeşine ateş etti. Kanlar içinde kalan Tarkan Tuğrul ihbar üzerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Tarkan Tuğrul’un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülürken, Veli Tuğrul, polis tarafından gözaltına alındı.



