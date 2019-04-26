Evinde intihar etti

BOZOVA (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Mehmet K. (40) evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., eşi ve çocukları akrabalarını ziyarete gidince, yalnız kaldığı evde kendisini iple tavana astı. Eve dönen ailenin tavana asılı bulduğu Mehmet K. için sağlık ekibi çağırıldı. Gelen sağlık ekibi, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Mehmet K.’nin cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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