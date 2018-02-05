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Evinde intihar etti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen 28 yaşındaki Hakan Akar, mutfakta kendini asarak intihar etti.

Evinde intihar etti
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen 28 yaşındaki Hakan Akar, mutfakta kendini asarak intihar etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Hakan Akar, mutfakta kendisini asarak intihar etti. Genci asılı halde bulan ailesi durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan Akar’ın olay yerinde yaşamını yetirdiğini tespit etti. Hakan Akar’ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Akar’ın ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, cenazesi daha sonra otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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