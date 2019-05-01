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Evinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evinde 413 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Evinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evinde 413 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla A.T.'nin uyuşturucu madde sattığını belirleyip, Altınkum Mahallesi'ndeki evine dün saat 16.30 sıralarında operasyon düzenledi. Evin çeşitli odalarında yapılan aramalarda satışa hazır halde toz ve kubar esrar, bir bölümü de birer içimlik olarak sarılmış, toplam 413 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 41 mermi ele geçirildi. A.T, gözaltına  alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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