Son Dakika
Evinde eşiyle yakaladığı arkadaşını bıçaklayan Suriyeli'ye 17 yıl hapis istemi
KAYSERİ'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan arkadaşı Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayıp, onun eşiyle kayıplara karışan firari Suriye uyruklu Waaled Alsalmo (19) hakkında, 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle...
GÜVENLİK 18.12.2019, 16:13
KAYSERİ'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan arkadaşı Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayıp, onun eşiyle kayıplara karışan firari Suriye uyruklu Waaled Alsalmo (19) hakkında, 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Geçen 25 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Eşinin, bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Dolaptan çıkan Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı.
17 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Firari olan Waaled Alsalmo hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, firari sanık Waaled Alsalmo ile hastanedeki tedavisinden sonra sağlığına kavuşan Zekeriye E. katılmadı. Zekeriye E.'nin avukatı, şüpheli ile müvekkilinin eşinin Suriye'ye kaçmış olabileceklerini, müvekkilinin 2 çocuğu ile kaldığını söyledi. Avukat, "Sanığın yakalanmaması müvekkilimin Türk yargısına olan güvenini sarsmaktadır" dedi.
Mahkeme heyeti firari sanık Waaled Alsalmo’nun yakalanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Geçen 25 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Eşinin, bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Dolaptan çıkan Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı.
17 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Firari olan Waaled Alsalmo hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, firari sanık Waaled Alsalmo ile hastanedeki tedavisinden sonra sağlığına kavuşan Zekeriye E. katılmadı. Zekeriye E.'nin avukatı, şüpheli ile müvekkilinin eşinin Suriye'ye kaçmış olabileceklerini, müvekkilinin 2 çocuğu ile kaldığını söyledi. Avukat, "Sanığın yakalanmaması müvekkilimin Türk yargısına olan güvenini sarsmaktadır" dedi.
Mahkeme heyeti firari sanık Waaled Alsalmo’nun yakalanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10