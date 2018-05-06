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Evinde düşen yaşlı kadının imdadına böyle yetiştiler

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'DE evinde, dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, yardıma gelen sağlık ekiplerine kapıyı açamayınca, imdadına polis yetişti.  Polis, tornavida yardımıyla pencereyi açarak eve girdi....

Evinde düşen yaşlı kadının imdadına böyle yetiştiler

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'DE evinde, dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, yardıma gelen sağlık ekiplerine kapıyı açamayınca, imdadına polis yetişti.  Polis, tornavida yardımıyla pencereyi açarak eve girdi. Yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vertigo hastası olduğu öğrenilen 86 yaşındaki Fehime Ş., evde tek başına olduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Tüm çabalarına rağmen ayağa kalkamayan yaşlı kadın, telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının kapıyı açamaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, kadının sağlık durumunun ciddi olabileceği endişesiyle, çilingir beklemek yerine eve pencereden girmeye karar verdi. Esnaftan temin edilen merdivene çıkan bir polis, tornavida yardımıyla pencereyi açarak eve girdi.

Polisin kapıyı açmasının ardından, sağlık ekipleri de eve girerek Fehime Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı kadın, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Fehime Ş.'nin komşusu Mustafa Öz,  "Yaşlı bir kadındı.. İyi bir komşumuz. Düşmüş. Kendisi telefonla haber vermiş. Memurlar geldi, kapıyı açamadılar, camı açtılar. Camdan içeri girdiler, aldılar hastaneye götürdüler" dedi.

(FOTOĞRAF-MD)

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