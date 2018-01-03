Evinde çıkan yangında dumandan etkilendi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki 2 katlı bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu. Dumandan etkilenen Ayşe Sarıöz hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Arpacılar Caddesi'nde oturan Ayşe Sarıöz'e (65) ait 2 katlı evin üst katında, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katından çıkan dumanları görenler, Sariözü dışarı çıkartarak itfaiyeye haber verdi. Mahalleye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Dumandan etkilenen Sarıöz ise 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, mağdur olan ev sahiplerinin yaralarını saracaklarını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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