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Evinde bıçaklanıp öldürülmüş halde bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Nevzat Esen (52), evinde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu. Polise dün saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı yapıldı....

Evinde bıçaklanıp öldürülmüş halde bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Nevzat Esen (52), evinde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu.
Polise dün saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri verilen adrese gitti. Eve giren polis, Nevzat Esen'i bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Nevzat Esen'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.

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