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Evinde bıçaklanarak öldürüldü

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Osman Ceylantekin (71), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili aynı apartmanda oturan 2 kişi tutuklandı. Fatih Mahallesi Arpalık Caddesi Arpalık Apartmanı 9 numaradaki dairesinde yalnız...

Evinde bıçaklanarak öldürüldü
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Osman Ceylantekin (71), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili aynı apartmanda oturan 2 kişi tutuklandı.
Fatih Mahallesi Arpalık Caddesi Arpalık Apartmanı 9 numaradaki dairesinde yalnız yaşayan, emekli terzi Mehmet Osman Ceylantekin'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde, 3 çocuk babası Ceylantekin'in karnından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise birkaç günlük olduğunu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, aynı apartmanda oturan Derya A. (24) ile erkek arkadaşı Mustafa G.'yi (26) gözaltına aldı.
Şüpheli Mustafa G.'nin, emniyetteki ifadesinde, yaşlı adamın aynı apartmanda kalan kız arkadaşı Derya A.'ya sarkıntılık yaptığını iddia ettiği, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları Ceylantekin'i bir anlık öfkeye yenilerek bıçakladığını söylediği öğrenildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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