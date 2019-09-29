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Evinde başından vurulmuş bulunan Tuğçe, hastanede öldü
İZMİR'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman...
GÜVENLİK 29.09.2019, 17:59
İZMİR'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğçe B., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuğçe B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, Tuğçe B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendirirken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. İhbar saatine yakın zamanda Tuğçe B.'nin oturduğu apartmandan koşarak, birinin çıktığının belirlenmesi üzerine polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğçe B., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuğçe B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, Tuğçe B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendirirken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. İhbar saatine yakın zamanda Tuğçe B.'nin oturduğu apartmandan koşarak, birinin çıktığının belirlenmesi üzerine polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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