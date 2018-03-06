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Evinde av tüfeğiyle intihar etti

Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), () - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Servet İ. (43), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi....

Evinde av tüfeğiyle intihar etti

Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), () - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Servet İ. (43), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci evliliğini 1 yıl önce yapan 3 çocuk annesi Servet İ.'nin evinden gelen silah sesi, komşular tarafından duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, girdikleri evde Servet İ.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Servet İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Servet İ.'nin 1 yıl önce yaptığı ikinci evliliğinin kötü gittiği, bu nedenle psikolojisinin bozulduğu, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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