Evinde asılı bulunan kadın, kurtarılamadı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Altunkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ü.K.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları Ü.K.'yi iple tavana asılı buldu. İp kesilerek indirilen Ü.K., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ü.K., dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen Ü.K.'nin, yapılacak otopsinin ardından ilçede toprağa verileceği belirtildi.