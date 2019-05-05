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Evinde asılı bulunan kadın, kurtarılamadı

SİNOP'un Durağan ilçesinde yakınları tarafından iple tavana asılı bulunan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 4 çocuk annesi Ü.K. (30), yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Altunkaya Mahallesi'nde meydana geldi....

Evinde asılı bulunan kadın, kurtarılamadı
SİNOP'un Durağan ilçesinde yakınları tarafından iple tavana asılı bulunan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 4 çocuk annesi Ü.K. (30), yaşamını yitirdi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Altunkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ü.K.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları Ü.K.'yi iple tavana asılı buldu. İp kesilerek indirilen Ü.K., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ü.K., dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen Ü.K.'nin, yapılacak otopsinin ardından ilçede toprağa verileceği belirtildi.

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