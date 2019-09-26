Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

ADANA'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen Hakem Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra eve baskın yapan polis ekipleri, 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Hakem Z. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakem Z., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



