Evinde 3 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

SAMSUN'da evinde 3 kilo 700 gram esrar ve bahçesinde 15 kök Hint keneviri ele geçirilen Sabri Şen (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabri Şen'in uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak, şüphelinin Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 kilo 700 gram esrar, evin bahçesinde yapılan aramada ise 15 kök Hint keneviri ele geçirilerek, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Sabri Şen, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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